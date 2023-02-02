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    «Я готов ворваться». 41-летний Павлюченко – о возобновлении карьеры

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию с вероятным возобновлением профессиональной карьеры в «Уфе».

    • 41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.
    • Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
    • Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.

    «Если подпишу контракт, то начинаю тренироваться и готовиться.

    Помешает ли дисквалификация, которая была в «Знамени»? Это же Кубок.

    Сегодня или завтра будет ясность по «Уфе». Я готов.

    По тому, что я вижу, как играют наши футболисты... Я готов ворваться (смеется)», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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