«Я готов ворваться». 41-летний Павлюченко – о возобновлении карьеры

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию с вероятным возобновлением профессиональной карьеры в «Уфе».
- 41-летний футболист хочет возобновить карьеру на 1 матч.
- Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
- Павлюченко намерен забить 200-й гол в клубной карьере.
«Если подпишу контракт, то начинаю тренироваться и готовиться.
Помешает ли дисквалификация, которая была в «Знамени»? Это же Кубок.
Сегодня или завтра будет ясность по «Уфе». Я готов.
По тому, что я вижу, как играют наши футболисты... Я готов ворваться (смеется)», – сказал Павлюченко.
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Источник: «Чемпионат»