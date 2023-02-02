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    Аршавин прокомментировал желание Павлюченко сыграть за «Уфу»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал намерение форварда Романа Павлюченко сыграть за «Уфу» в Кубке России.

    «Если он хочет возобновить карьеру — почему бы и нет? Правда, я уже думал, он уже на агентскую деятельность перешел. А он, оказывается, еще в футбол поиграть хочет. Пускай, если ему так хочется. Проблем нет.

    200-й гол? За две игры в кубке он бы забил точно, в одной будет тяжело», — сказал Аршавин.

    • Павлюченко хочет возобновить карьеру на 1 матч.
    • Его цель – сыграть за «Уфу» против «Ахмата» в Кубке России.
    • Форвард намерен забить 200-й гол в клубной карьере.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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