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    Романцев: «Левандовски навсегда запятнал свое футбольное имя»

    Экс-тренер сборной России Олег Романцев раскритиковал нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовского.

    – На сборе в Дубае болгарский клуб «Левски» в последний момент отказался от контрольного матча со «Спартаком». Это продолжение футбольной русофобии, начатой поляками?

    – Извините, но мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств.

    И чем больше мы будем обсуждать подобные случаи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для своих грязных целей и футбол.

    Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку своим клубам: с русскими не играть!

    Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший свое футбольное имя.

    Так что давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +267

      ПалкоВводецъ (returned) 40 минут назад

      Одно слово Блевандовский! Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +554

      Таврида 53 минуты назад

      Сейчас сюда прибежит леха третий и предложит россиянам каяться еще и перед поляками - о, простите нас пшебрайшее панство, что наваляли вам в 1612 году, бггг

      2
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      Рейтинг: +12875

      Алексей З > Таврида 43 минуты назад

      Ты угадал , я здесь.
      Покаяние дело личное .
      Романцев лжец и лицемер. Очень хотелось бы услышать его мнение по поводу всей этой ситуации с 24.02.22 года.
      Как он общается с друзьями-соперниками ветеранами киевского Динамо. Глаза при встречи не отводит или как улитка в ракушке сидит и ханку жрёт.
      Неуместно это персонаж вспомнил того же Марадону.
      Погугли и узнаешь как Диего об англичанах отзывался , "рука божья". во время ***** за Фолклендские острова.
      Не оправдываю Левандовского , но повод дали сами.
      Романцев лжец !

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      Рейтинг: +4069

      Кузьмич на трибуне > Алексей З 29 минут назад

      Лживее чем твари из недоразумения-404 я не знаю. Олег Романцев легендарный спартаковский игрок и тренер. Не позорь спартаковский ромбик , смени его на жовто-блакитный трезубец.

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      Рейтинг: +12875

      Алексей З > Кузьмич на трибуне 18 минут назад

      Романцев пьянь и мерзавец.
      Приватизировал Спартак в личную собственность и продал его. Офигенная легенда.
      Он самовлюблённая скотина , которая из зависти к популярности выгнал из Спартака Тихонова и Цымбаларя Илью. Косвенно он жизнь Ильи поломал ., пьянот грёбанный.
      Ты не на трибуне , а на параши походу сидишь, воняет очень.

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