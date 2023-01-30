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  • Романцев: «Левандовски навсегда запятнал свое футбольное имя»

Романцев: «Левандовски навсегда запятнал свое футбольное имя»

30 января 2023, 19:19
9

Экс-тренер сборной России Олег Романцев раскритиковал нападающего «Барселоны» и сборной Польши Роберта Левандовского.

– На сборе в Дубае болгарский клуб «Левски» в последний момент отказался от контрольного матча со «Спартаком». Это продолжение футбольной русофобии, начатой поляками?

– Извините, но мне противно говорить на эту тему, не имеющую никакого отношения к футболу. Очевидно, что это не случайное стечение обстоятельств.

И чем больше мы будем обсуждать подобные случаи, тем радостнее будут потирать руки гнилые западные политики, которые теперь используют для своих грязных целей и футбол.

Это они давят на ФИФА и УЕФА, вынуждая их принимать решения об изоляции российского футбола. Идет давление на национальные федерации, а те уже дают отмашку своим клубам: с русскими не играть!

Хочется думать, что футболисты здесь ни при чем. Не могу даже представить, чтобы великие Пеле с Марадоной, царствие им небесное, могли бы сказать то, о чем заявлял Левандовски [в отношении сборной России], навсегда запятнавший свое футбольное имя.

Так что давайте поставим на этом точку и будем верить в скорое возвращение времен, когда футбол был только великой игрой, а не инструментом для политической грязи и интриг.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Польша Левандовски Роберт Романцев Олег
Комментарии (9)
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Таврида
1675097372
Сейчас сюда прибежит леха третий и предложит россиянам каяться еще и перед поляками - о, простите нас пшебрайшее панство, что наваляли вам в 1612 году, бггг
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paracetamol
1675123945
Ты бы лучше про свое пьянство в Японии рассказал, честно и прямо, а то мы только по свидетельствам очевидцев знаем, как ты сборной "управлял".
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sochi-2013
1675705221
Пся крев!
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raritet
1676570437
Смотрю по этой теме такой срач устроили, так и представляешь, если реально встретиться оппонентам, то крови будет не меньше чем в битвах за куски земли, скорее даже уже не украинской, а немецкой, американской... А всего то старый Романцев высказал свое мнение о известном польском футболисте. И что здесь неверного??? Политика-это грязное дело. А когда спортсмен пытается высказаться в тренде сегодняшней русофобской политике, то это все равно , что он добровольно решился окунуться в помойную яму. Если ты футболист , известный всему миру , футболист, то играй, радуй своей техникой людей, зачем лезть в то, о чем не имеешь ни малейшего понятия.
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