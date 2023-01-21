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    Рианчо прокомментировал слова Карреры о том, что Рассказов мог бы заиграть в «Милане» или «Интере»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо согласился с мнением Массимо Карреры по поводу потенциала правого защитника Николая Рассказова.

    «Я познакомился с Николаем, когда он был молодым игроком с большим потенциалом!

    Каррера считает, что Рассказов смог бы заиграть даже в «Милане» или «Интере»? Я думаю, что при определенных условиях и усердной работе он бы смог заиграть в европейском гранде», – сказал Рианчо.

    • 25-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1860

      alefreddy 59 минут назад

      если за шиворот не будет пускать мячи в кубке Европы

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      Рейтинг: +882

      SLADE2019 2 часа назад

      Вот для чего галиматью такую выносить на обозрение? При определенных условиях и усердной работе, любой человек, если он не инвалид, мог заиграть в футбольном гранде.

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