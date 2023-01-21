Рианчо прокомментировал слова Карреры о том, что Рассказов мог бы заиграть в «Милане» или «Интере»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо согласился с мнением Массимо Карреры по поводу потенциала правого защитника Николая Рассказова.
«Я познакомился с Николаем, когда он был молодым игроком с большим потенциалом!
Каррера считает, что Рассказов смог бы заиграть даже в «Милане» или «Интере»? Я думаю, что при определенных условиях и усердной работе он бы смог заиграть в европейском гранде», – сказал Рианчо.
- 25-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
- В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.
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Источник: «РБ Спорт»