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    Каррера: «По потенциалу Рассказов мог играть в «Милане» или «Интере»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов».

    «Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе.

    Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.

    Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», – заявил Каррера.

    • 25-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16715

      NewLife 44 минуты назад

      "Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял."
      Каррера мог бы тренировать Милан или Интер, но потенциал не позволяет.

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      Рейтинг: +2577

      fakeid 1 час назад

      борзыкин сейчас подавился брюквой, услышав такое о "мальчике коле".

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      Рейтинг: +12879

      Алексей З 2 часа назад

      Какой потенциал ?
      Так можно рассуждать о парне которому лет 17-19, Николаю 25, его уже видели и знают "потолок".
      В команде находящейся на 11 месте , может пригодиться.

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      Рейтинг: +880

      SLADE2019 2 часа назад

      Потенциал вещь тонкая. Этак про многих футболистов можно сказать, что был у него потенциал играть в Милане. Что касается Рассказова, то мне лично сразу стало ясно, что не топовый игрок. Хоть я далеко не спец.

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