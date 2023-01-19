Каррера: «По потенциалу Рассказов мог играть в «Милане» или «Интере»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, что защитник «Спартака» Николай Рассказов близок к переходу в «Крылья Советов».

«Когда я был в «Спартаке», Николай Рассказов был одним из самых перспективных крайних защитников РПЛ. Он тогда мог заиграть в Европе.

Где бы он закрепился в Серии А? Например, в «Милане» или «Интере». Потенциал позволял.

Потом с Рассказовым что-то случилось, и он выбыл из основы «Спартака». Обидно, что сейчас футболист в «Крыльях Советов», но этот игрок принесет пользу команде», – заявил Каррера.

25-летний Рассказов – воспитанник «Спартака».

Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

В этом сезоне игрок провел 11 матчей и забил 1 гол.

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