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    Турецкий журналист: «Бешикташ» может отдать за Баринова максимум 3 миллиона»

    Турецкий журналист Fanatik Гекмен Озкан рассказал, сколько «Бешикташ» готов заплатить за полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Бешикташ» хочет заполучить Баринова. В данный момент им необходим такой полузащитник. Кроме того, я знаю, и сам Дмитрий хочет перейти в этот клуб.

    Сейчас в «Бешикташе» ждут решения «Локомотива». Клуб может отдать за него максимум 3 миллиона евро.

    Баринов – очень талантливый игрок. Так что, если трансфер состоится, он будет стабильно играть в основном составе и добьется успеха», – заявил журналист.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24020

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      За эту сумму они могут "купить" средний палец.

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