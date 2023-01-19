Турецкий журналист: «Бешикташ» может отдать за Баринова максимум 3 миллиона»

Турецкий журналист Fanatik Гекмен Озкан рассказал, сколько «Бешикташ» готов заплатить за полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Бешикташ» хочет заполучить Баринова. В данный момент им необходим такой полузащитник. Кроме того, я знаю, и сам Дмитрий хочет перейти в этот клуб.
Сейчас в «Бешикташе» ждут решения «Локомотива». Клуб может отдать за него максимум 3 миллиона евро.
Баринов – очень талантливый игрок. Так что, если трансфер состоится, он будет стабильно играть в основном составе и добьется успеха», – заявил журналист.
- 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: Sport24