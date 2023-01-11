Журналисты – Джикии: «Где Промес?! Где он?!»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопросы журналистов о полузащитнике Квинси Промесе, который не приехал на медосмотр столичного клуба.

«Где Промес?! Где он, Георгий?!» – кричали журналисты Джикии, когда он шел на парковку после медосмотра.

По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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