Журналисты – Джикии: «Где Промес?! Где он?!»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отказался отвечать на вопросы журналистов о полузащитнике Квинси Промесе, который не приехал на медосмотр столичного клуба.
«Где Промес?! Где он, Георгий?!» – кричали журналисты Джикии, когда он шел на парковку после медосмотра.
- По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
- Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова