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    Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не приехал на медосмотр команды, сообщает «Чемпионат».

    Ранее сообщалось, что голландец рискует пропустить все зимние сборы «Спартака».

    • По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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