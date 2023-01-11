Промес не приехал на медосмотр «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не приехал на медосмотр команды, сообщает «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что голландец рискует пропустить все зимние сборы «Спартака».
- По информации «СЭ», голландец пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
- Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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Источник: «Чемпионат»