Аршавин отреагировал на слова Канчельскиса о подкупе соперников сборной России на ЧМ-2018

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.
По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.
– Слова Канчельскиса о купленном для России ЧМ? Считаю, мой комментарий по этой теме не нужен. Что мне сказать?
– Хоть на секунду допускаете, что такое могло быть?
– Я – нет.
- Россия победила Испанию в серии пенальти.
- В 1/4 финала россияне вылетели от Хорватии.
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Источник: Sport24