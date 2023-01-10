Аршавин отреагировал на слова Канчельскиса о подкупе соперников сборной России на ЧМ-2018

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал резонансное заявление Андрея Канчельскиса.

По словам Канчельскиса, Россия все купила на ЧМ-2018, а матч 1/8 финала против Испании был договорным.

– Слова Канчельскиса о купленном для России ЧМ? Считаю, мой комментарий по этой теме не нужен. Что мне сказать?

– Хоть на секунду допускаете, что такое могло быть?

– Я – нет.

Россия победила Испанию в серии пенальти.

В 1/4 финала россияне вылетели от Хорватии.

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