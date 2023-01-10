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    «Это удар для меня». Павлюченко – о завершении карьеры Бэйла

    Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о том, что его бывший одноклубник Гарет Бэйл закончил карьеру в 33 года.

    «Конечно, очень расстроился, прочитав эту новость. Даже немного шокирован.

    Зная физические данные Гарета в 33 года, он мог еще играть года три. Не знаю всех тонкостей о завершении карьеры, может, он разлюбил футбол и сильно полюбил гольф, ха-ха.

    Знаю, как он относился к футболу и как его любил. Печальная новость для меня. Хотелось наблюдать за его играми.

    Бэйл – мой друг, мы хорошо общались, и это в какой-то степени удар для меня. Время идет к завершению карьеры. Конечно, хотелось бы, чтобы такие футболисты не уходили.

    Если брать человеческие качества, Гарет – такой парень, который добился всего, что можно получить в футболе. Лука Модрич такой же, как Бэйл – они настолько простые, хотя умеют все и выиграли все.

    Такие люди, с кем хочется каждый день видеться и общаться. Они приземленные футболисты, не ведут себя как звезды. Никогда не высказывались громко, а просто делали свою работу – тренировались и играли.

    Гарет Бэйл – большой профессионал. Футбол уже позади, и хочу искренне пожелать ему удачи в дальнейшем. Если Гарет будет играть в гольф, я буду следить и здесь за его успехами, ха-ха», – заявил Павлюченко.

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    Источник: Sport24

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