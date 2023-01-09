Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер продолжит выступать за сборную Германии.

«Я был расстроен после матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022, это был грустный момент. Сейчас я это обдумал и обменялся мыслями с Фликом.

Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду оставаться доступным для сборной», – сказал Мюллер.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Мюллер выступает за сборную с 2010 года.

Он выигрывал с командой чемпионат мира в 2014-м.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно