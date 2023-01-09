Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мюллер передумал завершать карьеру в сборной Германии

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер продолжит выступать за сборную Германии.

    «Я был расстроен после матча с Коста-Рикой на ЧМ-2022, это был грустный момент. Сейчас я это обдумал и обменялся мыслями с Фликом.

    Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду оставаться доступным для сборной», – сказал Мюллер.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Мюллер выступает за сборную с 2010 года.
    • Он выигрывал с командой чемпионат мира в 2014-м.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Мюллер допустил, что больше не сыграет за сборную Германии 3
    Мюллер: «Германии в матче с Коста-Рикой нужно немного волшебства» 3
    С момента дебюта Месси на ЧМ только один игрок выступает на турнире результативнее аргентинца 1
    Источник: сайт «Баварии»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11