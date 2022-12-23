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    Вегхорст – о конфликте с Месси: «Теперь Лео знает мое имя»

    Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст прокомментировал конфликт с аргентинцем Лионелем Месси после матча 1/4 финала ЧМ-2022.

    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и прошла в полуфинал ЧМ-2022.
    • Вегхорст оформил дубль после выхода на замену, в том числе сравнял счет на 90+11-й минуте.
    • После матча Месси открыто называл голландского форварда «балбесом».

    «Я отношусь к Лео с огромным уважением, он один из лучших в истории. Я хотел проявить уважение после матча, но он, думаю, не был к этому готов.

    Но теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня», – сказал Вегхорст.

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    Источник: CNN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12477

      Алексей З 29 минут назад

      Теперь твоё погоняло знает весь мир.
      "Балбес "

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