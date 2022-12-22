Гинер: «На основании чего поляки вышли на чемпионат мира?»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о санкциях в отношении российского футбола.

– ЦСКА за год, возможно, больше всех пострадал от санкций. Даже клубный ютуб-канал забанили.

– Всегда все говорили о том, что спорт вне политики. Когда придумали Олимпийские игры, на время их проведения останавливали войны. А что доказывают тем, что нас снимают?

Думаю, если сейчас поднять и перевести все лозунги и манифесты, от МОК до ФИФА или УЕФА, то там написано, что спорт есть спорт, а политика есть политика.

Когда Международному олимпийскому комитету, ФИФА или УЕФА политики диктуют, как они должны сделать, то как это можно назвать?

– Мы же понимаем, для чего это делается.

– Это второй вопрос, для чего это делается. Не обращаю внимания. Считаю просто, что был бы Самаранч, ему какой бы политик что ни сказал, он бы просто послал.

Был бы Юханссон, он сказал бы: «Идите и занимайтесь политикой, друг на друга санкции накладывайте. Спорт оставьте, вообще не трогайте».

На основании чего поляки выходят на чемпионат мира? Где спортивный принцип? На основании политики.

Слушайте, я не понимаю. Если бы мы сказали, что не хотим играть с Польшей, нам бы ответили: «Нет вопросов, снимайтесь, получайте 0:3 и не езжайте никуда».

Великая страна Польша сказала, что не будет, отказывается. И проходит дальше.

Я уверен, если бы сейчас наши сборная и клубы продолжали бы выступать в Европе, то так же собирались бы полные стадионы.

И никого бы не волновало. Ведь люди приходят футбол посмотреть. Нам надо потерпеть. Все будет хорошо.

Россия и Польша должны были сыграть в стыках ЧМ-2022 в марте.

Поляки вылетели с чемпионата мира от Франции на стадии 1/8 финала.

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