Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру сборных Германии и Польши на ЧМ-2022.

— Согласны ли вы с тем, что одной из причин провала сборной Германии стало стремление использовать ЧМ в качестве политических акций?

— Чемпионат мира хорош тем, что расставляет все по своим местам. Футбол не обманешь! Вот хотели поляки пролезть в Катар через задний проход — и так в нем и остались.

А зачем приезжала Германия — бороться с соперниками или играть в политику, продвигая сомнительные европейские ценности? На таких турнирах надо отдаваться только футболу: он и на первом месте, и на втором, и на третьем. По-другому быть не может. А тех, кто забывает об этом, футбол наказывает.

В связи с этим мне вспоминается история с игроком «Рубина» Лисаковичем, который, забив гол, побежал к скамейке запасных делать селфи с товарищами. В итоге тот матч казанцы проиграли, а потом еще и вылетели из премьер-лиги. Совпадение? Возможно. Но я консервативен и считаю, что так относиться к футболу нельзя — он этого не прощает.

Так что после четвертьфинала ЧМ борьбу продолжили не просто сильнейшие команды, но и самые достойные, среди которых я бы особенно выделил сборную Марокко. Она буквально ослепила всех — в первую очередь за счет уважения и преданности к игре.

Германия вылетела с ЧМ-2022 на стадии группового этапа.

Польша уступила в 1/8 финала Франции.

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