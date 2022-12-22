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    Романцев: «Поляки хотели пролезть на ЧМ-2022 через задний проход – и так в нем и остались»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру сборных Германии и Польши на ЧМ-2022.

    — Согласны ли вы с тем, что одной из причин провала сборной Германии стало стремление использовать ЧМ в качестве политических акций?

    — Чемпионат мира хорош тем, что расставляет все по своим местам. Футбол не обманешь! Вот хотели поляки пролезть в Катар через задний проход — и так в нем и остались.

    А зачем приезжала Германия — бороться с соперниками или играть в политику, продвигая сомнительные европейские ценности? На таких турнирах надо отдаваться только футболу: он и на первом месте, и на втором, и на третьем. По-другому быть не может. А тех, кто забывает об этом, футбол наказывает.

    В связи с этим мне вспоминается история с игроком «Рубина» Лисаковичем, который, забив гол, побежал к скамейке запасных делать селфи с товарищами. В итоге тот матч казанцы проиграли, а потом еще и вылетели из премьер-лиги. Совпадение? Возможно. Но я консервативен и считаю, что так относиться к футболу нельзя — он этого не прощает.

    Так что после четвертьфинала ЧМ борьбу продолжили не просто сильнейшие команды, но и самые достойные, среди которых я бы особенно выделил сборную Марокко. Она буквально ослепила всех — в первую очередь за счет уважения и преданности к игре.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 на стадии группового этапа.
    • Польша уступила в 1/8 финала Франции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7636

      mihail200606 7 минут назад

      Ну в общем то все по делу.. к сожалению, вот только если бы мы на ЧМ и попали,то тоже, скорее всего, в ж...тоже оказались бы..

      0
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      Рейтинг: +52645

      MaxRnD 10 минут назад

      Живут они там, так исторически сложилось

      0
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      Рейтинг: +11160

      R_a_i_n 1 час назад

      Поляки и задний проход мем на ближайшие пару дней как минимум! А вообще поделом им. Да и радужным бюргерам тоже.

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      Рейтинг: +1427

      Красногвардейчик 1 час назад

      Влезть то влезли, но вылезти не смогли, так и торчат там)))

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