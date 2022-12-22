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  • Романцев: «Поляки хотели пролезть на ЧМ-2022 через задний проход – и так в нем и остались»

Романцев: «Поляки хотели пролезть на ЧМ-2022 через задний проход – и так в нем и остались»

22 декабря 2022, 18:55
8

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев оценил игру сборных Германии и Польши на ЧМ-2022.

— Согласны ли вы с тем, что одной из причин провала сборной Германии стало стремление использовать ЧМ в качестве политических акций?

— Чемпионат мира хорош тем, что расставляет все по своим местам. Футбол не обманешь! Вот хотели поляки пролезть в Катар через задний проход — и так в нем и остались.

А зачем приезжала Германия — бороться с соперниками или играть в политику, продвигая сомнительные европейские ценности? На таких турнирах надо отдаваться только футболу: он и на первом месте, и на втором, и на третьем. По-другому быть не может. А тех, кто забывает об этом, футбол наказывает.

В связи с этим мне вспоминается история с игроком «Рубина» Лисаковичем, который, забив гол, побежал к скамейке запасных делать селфи с товарищами. В итоге тот матч казанцы проиграли, а потом еще и вылетели из премьер-лиги. Совпадение? Возможно. Но я консервативен и считаю, что так относиться к футболу нельзя — он этого не прощает.

Так что после четвертьфинала ЧМ борьбу продолжили не просто сильнейшие команды, но и самые достойные, среди которых я бы особенно выделил сборную Марокко. Она буквально ослепила всех — в первую очередь за счет уважения и преданности к игре.

  • Германия вылетела с ЧМ-2022 на стадии группового этапа.
  • Польша уступила в 1/8 финала Франции.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Польша Романцев Олег
Комментарии (8)
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Красногвардейчик
1671725413
Влезть то влезли, но вылезти не смогли, так и торчат там)))
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R_a_i_n
1671725548
Поляки и задний проход мем на ближайшие пару дней как минимум! А вообще поделом им. Да и радужным бюргерам тоже.
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MaxRnD
1671729627
Живут они там, так исторически сложилось
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mihail200606
1671729770
Ну в общем то все по делу.. к сожалению, вот только если бы мы на ЧМ и попали,то тоже, скорее всего, в ж...тоже оказались бы..
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Plyash
1671738702
Задний проход,а по медицински анус,в простонародье шоколадный глаз... Просто сердце не нарадуется за шляхту от сочности эпитетов.Браво,пшеки.
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alex1951
1671739989
Может я в чем то и не прав,но мысли товарища Романцева до меня не добежали.... Пролезть на ЧМ2022? Ну так и пролезли....прошли из группы....проигали лишь финалистам...вроде не позорно... А с другой стороны. Если бы,да кабы....то Польша была бы потенциальным соперником России,потом пройти Щвецию и апосля попасть в группу к Аргентине.... Так ,что незнаю ,что имел ввиду Романцев...Не думаю,что Россия одолела бы Аргентину ,а далее Франция..... Короче про задний проход - чес слово непонятки,сорри...
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САДЫЧОК
1671772840
Старый маразматик ! Сейчас , в ж@пе-мы ! Польша достойно сыграла на ЧМ !У , них есть Левандовски- у нас Дзюба ! Так , где задний проход ?
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