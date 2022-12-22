В «Зените» рассказали, интересен ли клубу Сычевой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о том, что в контракте нападающего Владимира Сычевого с «Крыльями Советов» прописаны отступные только для «Зенита».

«Нас не интересуют условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов», — сказал Медведев.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого у «Оренбурга» за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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