ФИФА назвала претендентов на приз лучшему вратарю мира за последние 1,5 года

ФИФА назвала претендентов на приз лучшему вратарю The Best.

Церемония вручения награды состоится 27 февраля 2023 года. Будет определен лучший вратарь мира в период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022 года.

На награду претендуют Алисон («Ливерпуль», Бразилия), Яссин Буну («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Доминик Ливакович («Динамо» Загреб, Хорватия), Майк Меньян («Милан», Франция), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) и Мануэль Нойер («Бавария», Германия).

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