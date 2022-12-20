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    «Не забудьте вытереть ноги». В баре во Франции на полу появилась футболка Месси

    Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022.

    После этого в одном из французских баров на полу оказалась футболка форварда аргентинской сборной и «ПСЖ» Лионеля Месси.

    «Не забудьте вытереть ноги, когда входите», – написано на доске рядом с футболкой.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.
    • Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2777

      nemolod 43 минуты назад

      Это удел проигравших!

      1
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      Рейтинг: +5056

      ААМ 2 часа назад

      На ослах и африканцах ФУТБОЛЬНАЯ Франция держится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Болотоход 2 часа назад

      Идиоты что сказать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +787

      Lipatoff 2 часа назад

      Всего лишь майка обосс..го ПСЖ

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