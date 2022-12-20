«Не забудьте вытереть ноги». В баре во Франции на полу появилась футболка Месси

Сборная Аргентины обыграла Францию в финале ЧМ-2022.

После этого в одном из французских баров на полу оказалась футболка форварда аргентинской сборной и «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Не забудьте вытереть ноги, когда входите», – написано на доске рядом с футболкой.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

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