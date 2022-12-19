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    Ди Мария стал автором уникального достижения в истории футбола

    Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария установил уникальное достижение благодаря голу в финале ЧМ-2022 с Францией.

    34-летний игрок «Ювентуса» стал первым футболистом в истории, который забивал в финалах континентального турнира (Кубок Америки), чемпионата мира и Олимпийских игр.

    • Аргентина выиграла у Франции по пенальти и стала чемпионом мира.
    • Ди Мария стал четвертым игроком в истории, отличившимся в финале ЧМ в 34+ лет.

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    Источник: «Чемпионат»

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