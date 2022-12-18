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    Месси вывел Аргентину вперед в финале ЧМ-2022 с Францией, забив пенальти

    В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    Счет в игре открыл капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал пенальти на 23-й минуте.

    Пенальти был назначен после фола Усмана Дембеле на Анхеле Ди Марии.

    • Месси забил шестой гол на ЧМ-2022 и вышел на первое место в гонке бомбардиров.
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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    Источник: «Бомбардир»

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