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    Комментатор финала ЧМ-2022 Шнякин дал прогноз на игру

    Дмитрий Шнякин, комментатор финала чемпионата мира-2022 на «Матч ТВ», дал прогноз на игру.

    Журналист предполагает, что Аргентина окажется сильнее в серии пенальти.

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    Источник: «РБ»

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