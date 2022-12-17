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    Моуринью хочет видеть Модрича в «Роме»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич заинтересовал «Рому».

    Возможное подписание 37-летнего футболиста – личное желание Жозе Моуринью.

    Португалец хочет заполучить хавбека, если с ним в 2023 году не продлят контракт.

    • Модрич оказался в «Реале», когда команду тренировал как раз Моуринью.
    • В этом сезоне хорват забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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    Источник: Defensa Central

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +151

      adekvat0726 11 минут назад

      При всем уважении к Модричу, но на 38 году... сомнительное предприятие, не лучше ли молодых и перспективных искать?

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