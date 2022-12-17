Моуринью хочет видеть Модрича в «Роме»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заинтересовал «Рому».
Возможное подписание 37-летнего футболиста – личное желание Жозе Моуринью.
Португалец хочет заполучить хавбека, если с ним в 2023 году не продлят контракт.
- Модрич оказался в «Реале», когда команду тренировал как раз Моуринью.
- В этом сезоне хорват забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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Источник: Defensa Central