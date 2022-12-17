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Моуринью хочет видеть Модрича в «Роме»

17 декабря 2022, 10:40
2

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заинтересовал «Рому».

Возможное подписание 37-летнего футболиста – личное желание Жозе Моуринью.

Португалец хочет заполучить хавбека, если с ним в 2023 году не продлят контракт.

  • Модрич оказался в «Реале», когда команду тренировал как раз Моуринью.
  • В этом сезоне хорват забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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Источник: Defensa Central
Италия. Серия А Испания. Примера Рома Реал Модрич Лука Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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adekvat0726
1671265113
При всем уважении к Модричу, но на 38 году... сомнительное предприятие, не лучше ли молодых и перспективных искать?
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sined1951
1671274367
Ты найди их-молодых и перспективных. Если Модрич сохранит форму можно смело подписывать. Ведь также нужно выигрывать здесь и сейчас.
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