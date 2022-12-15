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    «Политическое решение. Марциняк просто ни о чем». Федотов – о судье финала ЧМ-2022

    Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение ФИФА назначить Шимона Марциняка главным судьей на финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    «Назначение Марциняка – это политическое решение. В ФИФА всe продумали.

    Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он – нидерландец. Четвертьфинал ещe не забыт.

    Тэйлора нельзя, так как он из Англии – а там есть история с войной с Аргентиной.

    Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.

    Для Марциняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чeм.

    ФИФА воспользовалось тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Лаос, облажались. Так что это назначение – не за заслуги.

    Если Марциняк отработает хорошо, то увидим его на Евро. Ему 41 год: если ошибeтся – легко разменяют.

    Это огромный шанс для поляка, по сути, он теперь всего достиг», – сказал Федотов.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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