Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Политическое решение. Марциняк просто ни о чем». Федотов – о судье финала ЧМ-2022

«Политическое решение. Марциняк просто ни о чем». Федотов – о судье финала ЧМ-2022

15 декабря 2022, 21:51
2

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал решение ФИФА назначить Шимона Марциняка главным судьей на финальный матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Назначение Марциняка – это политическое решение. В ФИФА всe продумали.

Маккели нельзя было назначать, так как играет Аргентина, а он – нидерландец. Четвертьфинал ещe не забыт.

Тэйлора нельзя, так как он из Англии – а там есть история с войной с Аргентиной.

Бразилец Сампайо уже много отработал, ему хватит, да и на такие матчи обычно назначают европейцев.

Для Марциняка это хороший бонус. Но сам польский судья просто ни о чeм.

ФИФА воспользовалось тем, что все остальные судьи, и в первую очередь Лаос, облажались. Так что это назначение – не за заслуги.

Если Марциняк отработает хорошо, то увидим его на Евро. Ему 41 год: если ошибeтся – легко разменяют.

Это огромный шанс для поляка, по сути, он теперь всего достиг», – сказал Федотов.

  • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
  • Начало – в 18:00 мск.
  • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Марциняк: «Аргентина забила с 13 игроками на поле? А Франция – с 18» 8
Марциняк назвал свою ошибку в финале ЧМ-2022
Судья финала ЧМ-2022 назвал самый сложный момент матча
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Аргентина Франция Федотов Игорь Марциняк Шимон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1671167016
Да уж от судьи много зависит, интересно смогут его заинтересовать??? Не хотелось бы....
Ответить
ARSteven89
1671168382
Странное назначение! Сборная его страны на этом ЧМ огребла и от Аргентины, и от Франции. Может устроить двойную вендетту)
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
26
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
8
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
13
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+