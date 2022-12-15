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    Стало известно, кто рассудит Аргентину и Францию в финале ЧМ-2022

    В ФИФА определились с кандидатурой главного арбитра на финал чемпионата мира-2022.

    Матч между сборными Аргентины и Франции рассудит поляк Шимон Марциняк.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Eurosport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66753

      portero 27 минут назад

      Для кого это хорошо???
      Карточек точно выдаст достаточно....

      0
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      Рейтинг: +605

      Октавиус 1 час назад

      интересно, что в финал катарского ЧМ вышли сборные двух главных звёзд катарского ПСЖ. Кто-то верит в такие совпадения?

      1
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      Рейтинг: +1850

      Эном айс > Октавиус 50 минут назад

      После трёх поражений сборной Катара?)
      А ,таки ,главный ребе Шимон никого не настораживает.?)

      0
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