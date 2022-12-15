Стало известно, кто рассудит Аргентину и Францию в финале ЧМ-2022

Для кого это хорошо???
Карточек точно выдаст достаточно....
В ФИФА определились с кандидатурой главного арбитра на финал чемпионата мира-2022.
Матч между сборными Аргентины и Франции рассудит поляк Шимон Марциняк.
- Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
- В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).
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