Стал известен лучший игрок ЧМ-2022 по обводкам. Это не Месси

Появился обновленный рейтинг лучших дриблеров чемпионата мира в Катаре.

На первое место по числу удачных обводок вышел нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он обыграл соперников 21 раз.

Форвард «ПСЖ» обошел в рейтинге Джамала Мусиалу (19), чья сборная Германии вылетела с турнира еще на групповом этапе. Третье место с 15-ю обводками занимает аргентинец Лионель Месси.

Месси и Мбаппе встретятся в финале ЧМ-2022.

Матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало встречи – в 18:00 мск.

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