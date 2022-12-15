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    Стал известен лучший игрок ЧМ-2022 по обводкам. Это не Месси

    Появился обновленный рейтинг лучших дриблеров чемпионата мира в Катаре.

    На первое место по числу удачных обводок вышел нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Он обыграл соперников 21 раз.

    Форвард «ПСЖ» обошел в рейтинге Джамала Мусиалу (19), чья сборная Германии вылетела с турнира еще на групповом этапе. Третье место с 15-ю обводками занимает аргентинец Лионель Месси.

    • Месси и Мбаппе встретятся в финале ЧМ-2022.
    • Матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало встречи – в 18:00 мск.

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    Источник: твиттер Statman Dave

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