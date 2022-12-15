«Атлетико» имеет наибольшее представительство по игрокам в финале ЧМ-2022

Лишний раз показывает ккакой слабый тренер этот Симеоне.
Имея под рукой прекрасный материал , на его Атлетико без слёз нельзя смотреть.
В воскресенье, 18 декабря, сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира.
В составах обеих команд есть четыре футболиста из «Атлетико». Это наибольшее представительство.
- Антуан Гризманн;
- Родриго Де Пауль;
- Науэль Молина;
- Анхель Корреа.
По три игрока делегировали в финал ЧМ-2022 «Севилья», «Бавария» и «Ювентус».
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