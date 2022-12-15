«Атлетико» имеет наибольшее представительство по игрокам в финале ЧМ-2022

В воскресенье, 18 декабря, сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира.

В составах обеих команд есть четыре футболиста из «Атлетико». Это наибольшее представительство.

По три игрока делегировали в финал ЧМ-2022 «Севилья», «Бавария» и «Ювентус».

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира