Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Атлетико» имеет наибольшее представительство по игрокам в финале ЧМ-2022

    В воскресенье, 18 декабря, сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира.

    В составах обеих команд есть четыре футболиста из «Атлетико». Это наибольшее представительство.

    По три игрока делегировали в финал ЧМ-2022 «Севилья», «Бавария» и «Ювентус».

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Каррера назвал фаворита финала ЧМ-2022 1
    У Примеры наибольшее представительство по игрокам в финале ЧМ-2022
    «Хочу, чтобы в финале ЧМ-2022 он это доказал». Чуамени назвал лучшего игрока мира 1
    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12481

      Алексей З 11 минут назад

      Лишний раз показывает ккакой слабый тренер этот Симеоне.
      Имея под рукой прекрасный материал , на его Атлетико без слёз нельзя смотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23756

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Аплодисменты Диего Симеоне! Знает с кем и как нужно работать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11