Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов рассказал, какой судья по его мнению должен работать на финале ЧМ-2022.

«Да, я действительно думал, что у Лаоса было больше всего шансов отсудить финал чемпионата мира. Но после четвертьфинала, в котором встречались Нидерланды и Аргентина, все поменялось.

Он уехал домой, потому что плохо отсудил тот матч и потерял нить игры. Ладно, что моменты некоторые он сомнительно рассудил, но потом произошла драка. И это случилось из-за того, что он медленно действовал.

Теперь осталось два претендента на место главного арбитра на финал чемпионата мира – это Маккели или Марциняк. Но в финал может выйти Аргентина, которая прошла Нидерланды, а Данни как раз судья из Голландии. Поэтому, скорее всего, последний и главный матч мундиаля рассудит Марциняк.

Есть вопрос, уехал ли Тюрпен, это надо еще проверить», – сказал Федотов.

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