Определены 2 фаворита на судейство финала ЧМ-2022

Финальный матч (18 декабря) чемпионата мира в Катаре, скорее всего, обслужит Шимон Марциняк.
Польский арбитр и голландец Данни Маккели – главные претенденты на судейство решающей игры.
Шансы Марциняка на сегодняшний день выше из-за вероятного выхода в финал ЧМ-2022 сборной Аргентины.
После конфликтов, связанных с четвертьфиналом Нидерланды – Аргентина, ФИФА вряд ли назначит голландского рефери на финал с участием аргентинцев.
Маккели считается заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к латиноамериканской сборной.
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Источник: «Спорт-Экспресс»