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    Определены 2 фаворита на судейство финала ЧМ-2022

    Финальный матч (18 декабря) чемпионата мира в Катаре, скорее всего, обслужит Шимон Марциняк.

    Польский арбитр и голландец Данни Маккели – главные претенденты на судейство решающей игры.

    Шансы Марциняка на сегодняшний день выше из-за вероятного выхода в финал ЧМ-2022 сборной Аргентины.

    После конфликтов, связанных с четвертьфиналом Нидерланды – Аргентина, ФИФА вряд ли назначит голландского рефери на финал с участием аргентинцев.

    Маккели считается заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к латиноамериканской сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2022 23:58
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