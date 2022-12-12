Определены 2 фаворита на судейство финала ЧМ-2022

Финальный матч (18 декабря) чемпионата мира в Катаре, скорее всего, обслужит Шимон Марциняк.

Польский арбитр и голландец Данни Маккели – главные претенденты на судейство решающей игры.

Шансы Марциняка на сегодняшний день выше из-за вероятного выхода в финал ЧМ-2022 сборной Аргентины.

После конфликтов, связанных с четвертьфиналом Нидерланды – Аргентина, ФИФА вряд ли назначит голландского рефери на финал с участием аргентинцев.

Маккели считается заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к латиноамериканской сборной.

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