Скаут сборной Хорватии Никола Еркан высказался о полузащитнике Луке Модриче перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.
«Хорватия и Аргентина зависят от Модрича и Месси. Я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник 21 века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.
Я бы попросил Флорентино Переса еще на год продлить контракт с Лукой», – сказал Еркан.
- Аргентина и Хорватия встретятся сегодня, 13 декабря.
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: Marca