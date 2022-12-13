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    Скаут Хорватии: «Модрич – лучший полузащитник 21 века»

    Скаут сборной Хорватии Никола Еркан высказался о полузащитнике Луке Модриче перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

    «Хорватия и Аргентина зависят от Модрича и Месси. Я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник 21 века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.

    Я бы попросил Флорентино Переса еще на год продлить контракт с Лукой», – сказал Еркан.

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    Источник: Marca

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99212

      zigbert 1 час назад

      Вообще удивительно как игрок в 37 лет без устали летает по полю. Выполняет очень много полезной работы, играет на команду. А какие передачи делает. Да и вообще играет без ошибок. Ключевой игрок в сборной Хорватии.

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      Рейтинг: +1152

      ARSteven89 2 часа назад

      Что ещё мог сказать скаут сборной Хорватии) Модрич действительно хорош, работоспособен, грамотен в принятии решений.
      Но Хави и Иньеста, не???

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      Рейтинг: +12432

      Алексей З 2 часа назад

      Модрич отличный игрок, но вот только не надо с Месси сравнивать.
      Это разные полюса.
      Элементарно, по игре на этом ЧМ оба играют сильно, но вот Модрич преуспел в обороне , не дать забить, а Месси в созидании , забить или создать для партнёров.
      Всегда и везде созидатели ценнились выше разрушителей.

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