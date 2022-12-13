Скаут сборной Хорватии Никола Еркан высказался о полузащитнике Луке Модриче перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с Аргентиной.

«Хорватия и Аргентина зависят от Модрича и Месси. Я бы поставил на Луку. Модрич – лучший полузащитник 21 века, такого футбольного интеллекта, как у него, нет почти ни у кого.

Я бы попросил Флорентино Переса еще на год продлить контракт с Лукой», – сказал Еркан.

Аргентина и Хорватия встретятся сегодня, 13 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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