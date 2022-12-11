И в этой гонке "чемпионов" поставил на карту своё Я выше интересов сборной, страны и проиграл!
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн достиг отметки в восемь голов на чемпионатах мира.
Англичанин догнал по показателю Диего Марадону, Криштиану Роналду, Неймара.
- Кейн забил Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2).
- Для Кейна это 2-й чемпионат мира.
- Форвард выступает за «Тоттенхэм».
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