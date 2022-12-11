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    Кейн догнал Марадону, Роналду, Неймара по голам на ЧМ

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн достиг отметки в восемь голов на чемпионатах мира.

    Англичанин догнал по показателю Диего Марадону, Криштиану Роналду, Неймара.

    • Кейн забил Франции в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:2).
    • Для Кейна это 2-й чемпионат мира.
    • Форвард выступает за «Тоттенхэм».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1956

      DMитрий 9 минут назад

      И в этой гонке "чемпионов" поставил на карту своё Я выше интересов сборной, страны и проиграл!

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      Рейтинг: +17588

      paracetamol 50 минут назад

      Догнал и догнал, и чё. Марадона чемпион, а этот кто?

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      Рейтинг: +20

      Maks_seo 58 минут назад

      Обмельчали нынешние бомбардиры, в свое время Роналдо только на 1 ЧМ забил 8 штук, а тут ребята по несколько отыграли и по 8 всего, рекодсмены...

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