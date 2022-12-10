В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Англией и Францией. В первом тайме вперед вышли французы.

Из-за пределов штрафной точно пробил Орельен Чуамени.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.

Франция – действующий победитель ЧМ.

Англия выигрывала ЧМ 1 раз – в 1966 году.

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