В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Англией и Францией. В первом тайме вперед вышли французы.
Из-за пределов штрафной точно пробил Орельен Чуамени.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча.
- Франция – действующий победитель ЧМ.
- Англия выигрывала ЧМ 1 раз – в 1966 году.
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Источник: «Бомбардир»