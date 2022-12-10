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    Илон Маск поздравил Марокко с выходом в полуфинал ЧМ-2022

    Владелец твиттера, предприниматель Илон Маск отреагировал на победу Марокко над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:0).

    «Поздравляю, Марокко!» – написал Маск.

    • Марокканцев тренирует Валид Реграги.
    • Он принял команду в этом году.
    • В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.

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    Источник: твиттер Илона Маска

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