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    Джикия рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия болеет на чемпионате мира-2022 за Португалию.

    «Много матчей не смотрю, но слежу за Португалией. Болею за них на ЧМ. Не сказал бы, что у них мало шансов на победу. У них очень сильный состав. Я болею за Португалию до конца, смотрел за ними всегда еще со времен Луиша Фигу», – сказал Джикия.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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