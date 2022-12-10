Капитан «Спартака» Георгий Джикия болеет на чемпионате мира-2022 за Португалию.

«Много матчей не смотрю, но слежу за Португалией. Болею за них на ЧМ. Не сказал бы, что у них мало шансов на победу. У них очень сильный состав. Я болею за Португалию до конца, смотрел за ними всегда еще со времен Луиша Фигу», – сказал Джикия.

Португалия в эти минуты проводит матч 1/4 финала против Марокко.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира