«Котики все видят!». Губерниев отреагировал на вылет Бразилии с ЧМ-2022

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оставил пост после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти).

«Котики все видят! Бразилия, прощай!» – написал журналист.

Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.

Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

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