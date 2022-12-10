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    «Котики все видят!». Губерниев отреагировал на вылет Бразилии с ЧМ-2022

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев оставил пост после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Хорватией и Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти).

    «Котики все видят! Бразилия, прощай!» – написал журналист.

    • Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
    • Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.
    • Хорватия в 1/2 финала сыграет с Аргентиной.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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