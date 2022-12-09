Талалаев отреагировал на слова Семенова о стрессе в «Ахмате» из-за тренера

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отказался отвечать на критику со стороны капитана грозненской команды Андрея Семенова.
Футболист заявил, что два года вся команда жила в стрессе из-за Талалаева.
«Я в отпуске. Спасибо. Мне малоинтересно», – сказал Талалаев.
- Талалаева уволили из «Ахмата» 11 сентября.
- Через месяц он возглавил «Торпедо».
- С командой из Чечни сейчас работает Сергей Ташуев.
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Источник: «Спорт-Экспресс»