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    Талалаев отреагировал на слова Семенова о стрессе в «Ахмате» из-за тренера

    Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев отказался отвечать на критику со стороны капитана грозненской команды Андрея Семенова.

    Футболист заявил, что два года вся команда жила в стрессе из-за Талалаева.

    «Я в отпуске. Спасибо. Мне малоинтересно», – сказал Талалаев.

    • Талалаева уволили из «Ахмата» 11 сентября.
    • Через месяц он возглавил «Торпедо».
    • С командой из Чечни сейчас работает Сергей Ташуев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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