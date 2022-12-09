Два испанских клуба претендуют на защитника сборной Хорватии Юрановича

Правый защитник «Селтика» и сборной Хорватии Йосип Юранович может продолжить карьеру в Примере.
Свой интерес к 27-летнему футболисту уже обозначили «Атлетико» и «Реал Сосьедад».
«Селтик» готов продать хорвата в январе за 10 миллионов фунтов (11,6 млн евро).
- В этом сезоне Юранович забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- На ЧМ-2022 в его активе 1 результативная передача в 4 играх.
- Рыночная стоимость игрока – 6,5 миллиона евро.
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Источник: Football Espana