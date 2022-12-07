Стало известно, какой матч ЧМ-2022 стал самым рейтинговым на «Матч ТВ» за последние 4 года

Сразу 16 игр чемпионата мира-2022 вошли в топ-100 среди всех телепередач в России с 28 ноября по 4 декабря.

«Рейтинг встречи 1/8 финала Франция – Польша в России на «Матч ТВ» в возрастной категории 4+ составил 3,8. Это лучший показатель не только ЧМ-2022, но и за весь год.

Рейтинги игры Франция – Польша – лучшие на «Матч ТВ» за 4,5 года. В последний раз показатель 3,8+ был превзойден во время трансляции четвертьфинала ЧМ-2018 между Швецией и Англией (6,5 в категории «Россия +4»)» – написал источник.

«Матч ТВ» эксклюзивно транслирует ЧМ-2022 в России.

Турнир продлится до 18 декабря.

ЧМ-2018 «Матч ТВ» эксклюзивно не показывал, а делил права с Первым каналом и ВГТРК.

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Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь оставшихся матчей ЧМ-2022

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