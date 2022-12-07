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    Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших игроков сезона РПЛ.

    — Лучший игрок в РПЛ этого полугода?

    — Малком или Вендел, кто-то из них.

    — Открытие года?

    Сергей Пиняев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Малком – самый дорогой игрок лиги (24 миллиона евро).
    • Турнир возобновится в марте.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12333

      Алексей З 2 часа назад

      Как можно рассчитывать на объективность человека , который получает зп в ФК Зенит и в Газпром-медиа ( матч-тв). Походу даже упоминание о Спартаке не допустимо в этих организациях.
      Лучшие игроки конечно из Зенита, так Аршавин и тренера назвал лучшим Личка из Оренбурга. Не смущает 0:8 от того же Зенита , 1 победа и 7 ( !!!) поражений в гостях , с разницей 7-26 ( !!! ).
      Когда-то Аршавин слыл правдорубом , но похоже свой карман ближе к телу.
      Жаль потеряли ( или продали ) ещё одного порядочного человека. ИМХО

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      Рейтинг: +766

      SLADE2019 > Алексей З 1 час назад

      Это точно. Хоть я не поклонник таланта Промеса, но на сегодняшний момент, он безусловно в РПЛ первый.

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      Рейтинг: +4892

      ААМ > Алексей З 56 минут назад

      Не судите по себе. Если Спам так хорош, то почему он отстает по очкам и забитым мячам от Зенита. Чем Промес проявил себя в матчах с сильными клубами в ЧР

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      Рейтинг: +4110

      Питерский князь 2 часа назад

      Страну зарему.
      :)))

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      Рейтинг: +20099

      Persona_non_Grata > Питерский князь 1 час назад

      Иди похмелись !!!)))

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      Рейтинг: +4110

      Питерский князь > Persona_non_Grata 1 час назад

      Т9.
      Там было написано, стебанул занесу.

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      Рейтинг: +4892

      ААМ > Persona_non_Grata 55 минут назад

      Одно слово Херсона нон грата

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