Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ

Как можно рассчитывать на объективность человека , который получает зп в ФК Зенит и в Газпром-медиа ( матч-тв). Походу даже упоминание о Спартаке не допустимо в этих организациях.
Лучшие игроки конечно из Зенита, так Аршавин и тренера назвал лучшим Личка из Оренбурга. Не смущает 0:8 от того же Зенита , 1 победа и 7 ( !!!) поражений в гостях , с разницей 7-26 ( !!! ).
Когда-то Аршавин слыл правдорубом , но похоже свой карман ближе к телу.
Жаль потеряли ( или продали ) ещё одного порядочного человека. ИМХО
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин назвал лучших игроков сезона РПЛ.
— Лучший игрок в РПЛ этого полугода?
— Малком или Вендел, кто-то из них.
— Открытие года?
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Малком – самый дорогой игрок лиги (24 миллиона евро).
- Турнир возобновится в марте.
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