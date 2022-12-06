У Бразилии на ЧМ-2022 сыграли все футболисты из заявки: последним был кипер, который поспорил с женой, что не появится в Катаре

Бразилия буднично разобралась с Кореей в 1/8 финала ЧМ-2022. На четыре мяча бразильцев корейцы ответили одним суперголом в ворота Алиссона Бекера.

За 10 минут до конца встречи, когда путевки Бразилии в четвертьфинал турнира уже ничего не угрожало, Тите решился на две замены: поменял Неймара и Алиссона. После этого в воротах Бразилии появился Вевертон.

Вевертон по итогам последнего матча Бразилии в группе был единственным игроком, который не сыграл за сборную ни минуты;

Сейчас Тите выпустил Вевертона на 10 минут – тренер задействовал всех (26) игроков из заявки на чемпионате мира. Это всего лишь третий случай в истории чемпионатов мира.

Несколько фактов о Вевертоне:

• 13 декабря отпразднует 35-летие. До выхода в матче с Кореей Вевертон сыграл восемь матчей за сборную во всех турнирах – или 720 минут на поле.

• Вевертон выходил в квалификации к катарскому ЧМ (четыре встречи), трижды сыграл за Боразилию в товарищеском матче и один раз появлялся на игре Копы. На ЧМ он дебютировал в Катаре.

• Вевертон – чемпион ОИ-2016 и финалист Кубка Америки-2021.

• Вевертон никогда не играл в Европе – всю карьеру провел в Бразилии, а с 2018-го выступает за «Палмейрас», с которым дважды брал Кубок Либертадорес.

• Это единственный футболист из заявки Бразилии, который родился в штате Акри. В его родном муниципалитете после объявления состава на ЧМ-2022 уличные художники рисовали его портреты. Было даже рядом со зданием управления муниципалитета.

Вевертон говорил: «Я же всего лишь третий вратарь. Мне приятно, но не понимаю, почему я удостоился такой чести».

• Вевертон активно участвует в жизни родного муниципалитета Риу-Бранку: отремонтировал несколько жилых домов и здание школы: «Я активный гражданин и патриот. Друзья в шутку проталкивали инициативу среди местных, чтобы назвать улицу моим именем – кто-то даже соглашался, но идею никто, к счастью, не реализовал».

• Вот интервью Вевертона перед поездкой в Катар: «Мы с женой знаем, что у меня будет мало шансов сыграть на чемпионате мира. Я даже сказал: «Если вдруг хоть раз выйду на поле, то ты готовишь мне завтрак в постель целый месяц». Видимо, она так не уверена во мне, что согласилась, ха-ха».

И Вевертон выиграл спор!

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press, соцсети сборной Бразилии