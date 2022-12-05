Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос, провел ли он свой последний матч на чемпионате мира.

«Я не переживаю по поводу физической готовности. Но есть много других факторов, влияющих на решение.

Важно то, испытываете ли вы страсть, счастливы ли вы. В совокупности все это может повлиять на то, будут ли еще матчи на ЧМ», – сказал Левандовски.

Форварду в августе исполнилось 34 года.

Вчера Польша вылетела с ЧМ-2022, проиграв Франции (1:3).

Левандовски забил 2 гола на турнире.

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