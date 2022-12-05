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    34-летний Левандовски допустил свое участие в ЧМ-2026

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос, провел ли он свой последний матч на чемпионате мира.

    «Я не переживаю по поводу физической готовности. Но есть много других факторов, влияющих на решение.

    Важно то, испытываете ли вы страсть, счастливы ли вы. В совокупности все это может повлиять на то, будут ли еще матчи на ЧМ», – сказал Левандовски.

    • Форварду в августе исполнилось 34 года.
    • Вчера Польша вылетела с ЧМ-2022, проиграв Франции (1:3).
    • Левандовски забил 2 гола на турнире.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +216

      гууд 1 час назад

      Звучит так, что Польша уже вышла на ЧМ 2026... а да он же в Америке будет как же без Польши..

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