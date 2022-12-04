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    Левандовски рассказал, чего не хватило Польше в матче с Францией

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после матча с Францией (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

    «Мы выложились по полной. Создали несколько моментов, боролись, но этого было недостаточно. Гол в концовке дал нам положительные эмоции.

    Польше не хватило навыков и времени, чтобы сделать что-то большее», – сказал Левандовски.

    • Левандовски забил в матче с Францией с пенальти в концовке.
    • Он поднялся на 9-е место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле.

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    Источник: Przegląd Sportowy

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    04.12.2022 22:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      skicabip 1 минуту назад

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      Рейтинг: +143

      adekvat0726 14 минут назад

      Польша мертвая команда, будем откровенны

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      Рейтинг: +7787

      Томик 1 час назад

      Вам, поганцы, не хватает совести, как всегда.

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      Рейтинг: +1088

      ARSteven89 1 час назад

      Прекращай конвульсии перед исполнением пенальти, звезда! Мог бы и поделиться голиком с давним партнёром и другом Аркадиушем Миликом, единал!

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