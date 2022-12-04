Левандовски рассказал, чего не хватило Польше в матче с Францией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски дал комментарий после матча с Францией (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Мы выложились по полной. Создали несколько моментов, боролись, но этого было недостаточно. Гол в концовке дал нам положительные эмоции.

Польше не хватило навыков и времени, чтобы сделать что-то большее», – сказал Левандовски.

Левандовски забил в матче с Францией с пенальти в концовке.

Он поднялся на 9-е место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле.

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