Левандовски поднялся на 9-е место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле

Польша проиграла Франции (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Единственный гол в составе поляков забил Роберт Левандовски. Он реализовал пенальти в концовке встречи.

Левандовски забил 78-й гол за Польшу. Он поднялся на девятое место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле.

Лидер в списке бомбардиров сборных – Криштиану Роналду.

Он забил за Португалию 118 голов.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира