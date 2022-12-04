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    Левандовски поднялся на 9-е место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле

    Польша проиграла Франции (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

    Единственный гол в составе поляков забил Роберт Левандовски. Он реализовал пенальти в концовке встречи.

    Левандовски забил 78-й гол за Польшу. Он поднялся на девятое место в списке бомбардиров сборных, обойдя Пеле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18348

      Cleaner 40 минут назад

      Если бы не забил со второй попытки, судья дал бы Левандовскому попытку третью...(

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