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    Черчесов призвал оставить Дзюбу в покое

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде Артеме Дзюбе.

    – Дзюба остался без команды. Если бы его карьера завершилась сейчас, что можно было бы сказать об этой карьере?

    – Я помню, как мы вместе работали и чего добивались. Это было прекрасное время, которое и ему, и мне многое дало.

    И не только нам, но и сборной России. За то время, что мы были вместе, нам можно поставить жирный плюс.

    Сейчас у него такая ситуация, когда его надо оставить в покое, чтобы он принял то единственно правильное решение, которое ему подсказывает нутро.

    • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7602

      BarStep 1 час назад

      Нее, не отпустят..
      Хейтеры вцепились бульдожьей хваткой..
      Эти не отпустят точно

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