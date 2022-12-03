Черчесов призвал оставить Дзюбу в покое

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде Артеме Дзюбе.

– Дзюба остался без команды. Если бы его карьера завершилась сейчас, что можно было бы сказать об этой карьере?

– Я помню, как мы вместе работали и чего добивались. Это было прекрасное время, которое и ему, и мне многое дало.

И не только нам, но и сборной России. За то время, что мы были вместе, нам можно поставить жирный плюс.

Сейчас у него такая ситуация, когда его надо оставить в покое, чтобы он принял то единственно правильное решение, которое ему подсказывает нутро.

34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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