Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Черчесов призвал оставить Дзюбу в покое

3 декабря 2022, 15:09
1

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о форварде Артеме Дзюбе.

– Дзюба остался без команды. Если бы его карьера завершилась сейчас, что можно было бы сказать об этой карьере?

– Я помню, как мы вместе работали и чего добивались. Это было прекрасное время, которое и ему, и мне многое дало.

И не только нам, но и сборной России. За то время, что мы были вместе, нам можно поставить жирный плюс.

Сейчас у него такая ситуация, когда его надо оставить в покое, чтобы он принял то единственно правильное решение, которое ему подсказывает нутро.

  • 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
  • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
  • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
В «Ахмате» оценили работу Черчесова 2
Сычев высказался о зарплатах детских тренеров в России
Источник: «Матч ТВ»
Европа Ференцварош Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1670071171
Нее, не отпустят.. Хейтеры вцепились бульдожьей хваткой.. Эти не отпустят точно
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
2
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
2
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
3
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
2
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
2
Все новости
Все новости
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
10:58
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
3
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
2
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
1
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
09:23
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Неймар получил новую травму
08:45
1
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
08:29
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
4
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
1
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
17
Сафонов пропустил во всех 5 матчах сезона
00:53
5
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Семин объяснил, почему Батраков заиграет в «Галатасарае»
00:25
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
4
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
11
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+