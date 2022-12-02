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    Российский лыжник Коростелeв сделал выбор между Роналду и Месси

    Российский лыжник Савелий Коростелeв рассказал, кому отдает предпочтение – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

    «За кого болею на чемпионате мира по футболу? За Аргентину. Пора бы Лионелю Месси взять трофей, которого ему очень не хватает.

    Согласен ли я, что Месси считают гением, а Криштиану Роналду – великим спортсменом, который без «божественной искры» добился всего? Нет.

    В любом деле, даже если ты щедро одарeн от природы, можно добиться успеха только упорным трудом. Один процент таланта и 99 процентов работы.

    Что было дано Месси? Маленький рост, щуплый, физически не одарeн. Он тоже добился всего своим трудом.

    Я обоих уважаю, но болею за Месси», – заявил Коростелeв.

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    Лионель Месси: новости об игроке на ЧМ-2022

    Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +723

      Fialet 58 минут назад

      Скоро опубликуют мнение какой нибудь уборщицы.

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      Рейтинг: +17218

      Garrincha58 1 час назад

      это кто ещё такой Савелий

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