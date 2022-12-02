Российский лыжник Коростелeв сделал выбор между Роналду и Месси

Российский лыжник Савелий Коростелeв рассказал, кому отдает предпочтение – Лионелю Месси или Криштиану Роналду.

«За кого болею на чемпионате мира по футболу? За Аргентину. Пора бы Лионелю Месси взять трофей, которого ему очень не хватает.

Согласен ли я, что Месси считают гением, а Криштиану Роналду – великим спортсменом, который без «божественной искры» добился всего? Нет.

В любом деле, даже если ты щедро одарeн от природы, можно добиться успеха только упорным трудом. Один процент таланта и 99 процентов работы.

Что было дано Месси? Маленький рост, щуплый, физически не одарeн. Он тоже добился всего своим трудом.

Я обоих уважаю, но болею за Месси», – заявил Коростелeв.

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