Григорян считает, что Де Брюйне умышленно создал конфликт в сборной Бельгии

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия – Бельгия.

«Я думаю, что много на стороне хорватов. Они владеют самой сильной тройкой центральных полузащитников. Дело не только в их сыгранности, но в их индивидуальных способностях. Крайне сложно обыграть хорватов, если они затягивают в свою игру.

Слова Де Брюйне о том, что сборная стара, резонны. Он так сказал умышленно, понимая, что поезд ушел, решил оставить шанс за счет конфликта, — сказал Григорян.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира