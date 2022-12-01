Григорян считает, что Де Брюйне умышленно создал конфликт в сборной Бельгии

Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия – Бельгия.
«Я думаю, что много на стороне хорватов. Они владеют самой сильной тройкой центральных полузащитников. Дело не только в их сыгранности, но в их индивидуальных способностях. Крайне сложно обыграть хорватов, если они затягивают в свою игру.
Слова Де Брюйне о том, что сборная стара, резонны. Он так сказал умышленно, понимая, что поезд ушел, решил оставить шанс за счет конфликта, — сказал Григорян.
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Источник: «Матч ТВ»