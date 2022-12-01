Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Григорян считает, что Де Брюйне умышленно создал конфликт в сборной Бельгии

    Бывший тренер «Анжи» Александр Григорян высказался о матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Хорватия – Бельгия.

    «Я думаю, что много на стороне хорватов. Они владеют самой сильной тройкой центральных полузащитников. Дело не только в их сыгранности, но в их индивидуальных способностях. Крайне сложно обыграть хорватов, если они затягивают в свою игру.

    Слова Де Брюйне о том, что сборная стара, резонны. Он так сказал умышленно, понимая, что поезд ушел, решил оставить шанс за счет конфликта, — сказал Григорян.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    У этого провала Бельгии есть свой символ – Лукаку: он смазал 4 (!!!) момента в решающем матче с Хорватией 1
    ⚡️ ЧМ-2022. Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и вылетела из турнира 13
    Хорватия – Бельгия: стартовые составы на матч ЧМ-2022 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2233

      serglider 1 час назад

      Во-первых, это сказал Мор, а Григорян уже потом "подтявкнул", во-вторых, Де Брюйне что-то сказал в этом духе, тет-а-тет знакомому журналисту, а тот, как базарная бабка разнес это по пабликам, что там правда, а что нет никто доподлинно не знает... В общем как в том анекдоте: Скажите, а правда, что Абрамович выиграл в лотерею миллион? Правда, только не Абрамович, а Рабинович, и не в лотерею, а в карты, и не миллион, а сто рублей и не выиграл, а проиграл

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17207

      Garrincha58 1 час назад

      Григорян откуда тебе знать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11