КДК назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет установил двух зачинщиков массовой драки в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Футболисты «Зенита» Малком, Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.
— К какому выводу пришли члены КДК? Кто был зачинщиком драки?
— Москалев сказал, что конфликт начался с Промеса и Барриоса.
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Источник: Sport24