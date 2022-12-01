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    КДК назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет установил двух зачинщиков массовой драки в матче Кубка России «Зенит»«Спартак».

    — К какому выводу пришли члены КДК? Кто был зачинщиком драки?

    — Москалев сказал, что конфликт начался с Промеса и Барриоса.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3105

      Ziklop 11 секунд назад

      а где москалёв и промес, выкупили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      fitt 42 минуты назад

      Снова Сраптак как в 90х порешал....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4669

      neveldomha 47 минут назад

      Главного порося то они не удалили.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16466

      NewLife 1 час назад

      Боррелиоз зачинщик всей злости в игре - постоянно толкался и провоцировал все 90 минут при попустительстве москаля.

      3
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      Рейтинг: +5909

      rash1959 1 час назад

      А разве не тот муд.., который въе-ал Николсону в колено? Но руководил всей сварой москалёв, про него ни слова.

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      Рейтинг: +338

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      Если Промес зачинщик, то почему его не дисквалифицировали? Намудрили в КДК...

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