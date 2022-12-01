КДК назвал зачинщиков драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет установил двух зачинщиков массовой драки в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

— К какому выводу пришли члены КДК? Кто был зачинщиком драки?

— Москалев сказал, что конфликт начался с Промеса и Барриоса.

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