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  • Шалимов: «Да пошла эта Польша! Из-за нее Россия не играет на ЧМ и переходит в Азию»

Шалимов: «Да пошла эта Польша! Из-за нее Россия не играет на ЧМ и переходит в Азию»

1 декабря 2022, 15:24
14

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал выход сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.

«Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные.

Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать — не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.

Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, второй матч могла выиграть, но чемпионат мира — это высочайший уровень.

На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», — сказал Шалимов.

  • Поляки уступили Аргентине со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.
  • Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.
  • В плей-офф Польша встретится с Францией.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Польша Россия Шалимов Игорь
Комментарии (14)
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R_a_i_n
1669897821
Ну какие пшеки? Тут Соболев на заседание приехал!
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DOCTOR PENALTY
1669898097
Странно, что поляки до сих пор выходят на поле не в радужных майках.
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САДЫЧОК
1669899000
Шалимов , ну что , у тебя , в голове ?! Конечно наши не играют Не из за Польши ! Конечно , Ни в какую Азию не переходят ! Как , можно , так узко думать и криво говорить ?!
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jek718875
1669899467
Лягушатники им напихают целую авоську, отомстят за Шалимова
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mofsslopsy
1669902843
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dragoon000320
1669904361
Шалимов ты идиот наши не играют не изза поляков, чехов или шведов а изза тупой политики нашего тупого государства, которое только и умеет везде гадить своим проклятым "русским миром"
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mangust4444
1669909917
Это кто говорит ????Человек ,который спровоцировал конфликт в сборной в 1994 году, фактически отказавшись играть за сборную России. Он ещё кого то обвиняет
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