Шалимов: «Да пошла эта Польша! Из-за нее Россия не играет на ЧМ и переходит в Азию»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал выход сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.

«Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные.

Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать — не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.

Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, второй матч могла выиграть, но чемпионат мира — это высочайший уровень.

На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», — сказал Шалимов.

Поляки уступили Аргентине со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.

Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.

В плей-офф Польша встретится с Францией.

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