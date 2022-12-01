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    Шалимов: «Да пошла эта Польша! Из-за нее Россия не играет на ЧМ и переходит в Азию»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал выход сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022.

    «Поляки вышли из группы? Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные.

    Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира. Теперь из-за этого нам приходится менять конфедерацию на азиатскую. Я не хочу этого делать — не хочу, чтобы так было! Но пока в ФИФА и УЕФА нынешнее руководство, пока оно не сменится, у России не будет шансов вернуться.

    Мне вот без разницы, как сыграла Польша. Ну какая Польша? Есть столько команд, которые выглядят интереснее, такая борьба проходит! Вторые матчи важные, но третьи – решающие. Саудовская Аравия начала хорошо, второй матч могла выиграть, но чемпионат мира — это высочайший уровень.

    На Польшу я вообще не смотрю. Нужно биться за свою страну, а там я ничего такого не вижу», — сказал Шалимов.

    • Поляки уступили Аргентине со счетом 0:2, но вышли в 1/8 финала турнира.
    • Европейская команда опередила Мексику по разнице забитых и пропущенных голов.
    • В плей-офф Польша встретится с Францией.

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    Правда или ложь? Тест про невероятные события на ЧМ

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23636

      DOCTOR PENALTY 13 минут назад

      Странно, что поляки до сих пор выходят на поле не в радужных майках.

      0
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      Рейтинг: +10963

      R_a_i_n 18 минут назад

      Ну какие пшеки? Тут Соболев на заседание приехал!

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