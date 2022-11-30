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    Семак: «До сих пор не понимаю, почему за драку удалили Барриоса, но не удалили Промеса»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку в матче со «Спартаком».

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    – Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно.

    Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

    — Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.

    — Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16294

      Anton01011969 2 минуты назад

      А тебе и не надо понимать!!!

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