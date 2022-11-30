Семак: «До сих пор не понимаю, почему за драку удалили Барриоса, но не удалили Промеса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку в матче со «Спартаком».

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

– Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно.

Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

— Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.

— Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле.

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