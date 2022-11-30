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  • Семак: «До сих пор не понимаю, почему за драку удалили Барриоса, но не удалили Промеса»

Семак: «До сих пор не понимаю, почему за драку удалили Барриоса, но не удалили Промеса»

30 ноября 2022, 16:03
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую драку в матче со «Спартаком».

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

– Что касается самой драки и решений арбитра — мне тоже немного непонятно. Тот же Барриос с Промесом изначально сцепились. Почему удалили Барриоса, но не удалили Промеса, мне до сих пор непонятно.

Драка — это все эмоции игроков. Слава богу, что никто серьезно не пострадал, все живы и здоровы. Кто начал и кто закончил — у меня свое видение, у кого-то может быть другое. Я как тренер «Зенита» буду защищать своих игроков.

— Не опасаетесь КДК РФС? Появились инсайды, что речь идет о дисквалификации на 5-6 матчей для игроков.

— Есть регламент, есть правила игры. У футболистов всегда обостренное чувство справедливости. Почему драки происходят? Потому что игроки не согласны с теми решениями, которые принимаются на поле.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Спартак Промес Квинси Барриос Вильмар Семак Сергей
Комментарии (10)
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Anton1969
1669813689
А тебе и не надо понимать!!!
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Томик
1669814230
Утырков своих - Барриоса и Родригао оберегай получше. А то нарвутся на кого-нибудь, кто не такой милый, как игроки "Спартака" - с поля и унесут. Даже драться не придется, возможно. Охреневшие просто.
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Skull_Boy
1669814308
Ну ладно почему не был удален Сантос
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NewLife
1669816972
Ваш рфс, ваш эск, ваш судья и все равно ноете. Вы играли грубо, и если бы судил не судья рфс, то и Барриос и Родригао должны были быть удалены задолго до драки. " мне тоже немного непонятно.. " почему Барриос, а не Промес. Для непонятливых привожу простое объяснение - потому что Барриос грубо толкал Промеса, а потом просто ударил его.
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nik55
1669819332
физрук это не для средних умов
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alefreddy
1669823908
умом не богат поэтому свое видение.Попрыгунчика не разглядел
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Боцман52
1669830479
Ну если сравнивать Барриоса и Промеса, то Барриос: 1. Откровенный (умышленный) фол на Николсоне, за который по большому счету уже надо давать КК. 2. Он первым к Промесу пошел разбираться. 3. Удары по лицу (пока Ерохин держал Промеса). У Промеса: 1. Стычка (бодание) с Барриосом. 2. Небольшой тычок до свистка.
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Каратель помойников
1669830830
зато отмазка при проигрыше железная....понабрали бордель,а теперь видите ли своё видение,девчёнки бразильские не при чём...срамота...адекватности ноль!
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Plyash
1669833596
Серёжа,больше мяса кушай вместо спаржи,пока мозг совсем не высох,тогда поймёшь.
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Rоbby
1669836018
А тебе не дано понять... Просто прими за данность. Как и то, что работаешь за еду
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