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    Три футболиста пропустили тренировку сборной Германии

    Сборная Германии готовится к решающему матчу группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики.

    Во вторник тренировку немецкой команды пропустили три футболиста – Давид Раум, Тило Керер и Леон Горецка.

    Они занимались по индивидуальной программе.

    • Германия и Коста-Рика встретятся 1 декабря в 22.00 мск.
    • Обе команды имеют шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022.
    • После 2 туров у немцев 1 очко, у костариканцев – 3.

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    Источник: Kicker

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