Три футболиста пропустили тренировку сборной Германии

Сборная Германии готовится к решающему матчу группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики.
Во вторник тренировку немецкой команды пропустили три футболиста – Давид Раум, Тило Керер и Леон Горецка.
Они занимались по индивидуальной программе.
- Германия и Коста-Рика встретятся 1 декабря в 22.00 мск.
- Обе команды имеют шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022.
- После 2 туров у немцев 1 очко, у костариканцев – 3.
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Источник: Kicker