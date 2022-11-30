Три футболиста пропустили тренировку сборной Германии

Сборная Германии готовится к решающему матчу группового этапа ЧМ-2022 против Коста-Рики.

Во вторник тренировку немецкой команды пропустили три футболиста – Давид Раум, Тило Керер и Леон Горецка.

Они занимались по индивидуальной программе.

Германия и Коста-Рика встретятся 1 декабря в 22.00 мск.

Обе команды имеют шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022.

После 2 туров у немцев 1 очко, у костариканцев – 3.

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