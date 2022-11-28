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    «Обыграйте Японию». Карвахаль рассказал о просьбе Рюдигера после матча Испания – Германия

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о разговоре с одноклубником Антонио Рюдигером после матча Испания – Германия (1:1) на ЧМ-2022.

    «Рюдигер попросил: «Обыграйте Японию». Но никто и не сомневается, что мы победим.

    Мы хотим занять первое место и выиграть все оставшиеся матчи на турнире. Для этого мы сделаем все», – сказал Карвахаль.

    • Испания лидирует в группе с четырьмя очками.
    • Германия идет на 3-м месте, набрав одно очко.
    • Немцы выйдут из группы, если обыграют Коста-Рику, а Япония проиграет Испании.

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    Источник: L’Еquipe

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