«Обыграйте Японию». Карвахаль рассказал о просьбе Рюдигера после матча Испания – Германия

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о разговоре с одноклубником Антонио Рюдигером после матча Испания – Германия (1:1) на ЧМ-2022.

«Рюдигер попросил: «Обыграйте Японию». Но никто и не сомневается, что мы победим.

Мы хотим занять первое место и выиграть все оставшиеся матчи на турнире. Для этого мы сделаем все», – сказал Карвахаль.

Испания лидирует в группе с четырьмя очками.

Германия идет на 3-м месте, набрав одно очко.

Немцы выйдут из группы, если обыграют Коста-Рику, а Япония проиграет Испании.

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