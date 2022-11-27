Сборные Бельгии и Марокко сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Команды провели друг с другом три очных матча: 2 победы бельгийцев, 1 раз выиграли марокканцы.
Бельгия в матче 1-го тура победила Канаду (1:0), команда Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0).
Получи 2000 рублей за регистрацию и сделай ставку
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Бельгии
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Где смотреть матч Бельгия – Марокко
Источник: «Бомбардир»