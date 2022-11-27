Сборные Бельгии и Марокко сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Команды провели друг с другом три очных матча: 2 победы бельгийцев, 1 раз выиграли марокканцы.

Бельгия в матче 1-го тура победила Канаду (1:0), команда Марокко сыграла вничью с Хорватией (0:0).

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Коэффициенты:

Победа Бельгии – 1.94

Ничья – 3.50

Победа Марокко – 4.40

Рекомендуемая ставка: победа Бельгии

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